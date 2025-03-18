Сканирование подтвердило, что футболист получил небольшую травму приводящей мышцы, и он не сможет сыграть за Аргентину.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси пропустит два следующих матча своей национальной команды: причиной стала травма.

Как пишет Sport .ua, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Месси прошел обследование после игры против "Атланты Юнайтед" в MLS. Сканирование подтвердило, что футболист получил небольшую травму приводящей мышцы, и он не сможет сыграть за Аргентину.

Таким образом Месси не поможет чемпионам мира в двух квалификационных матчах мундиаля 2026 против Уругвая и Бразилии, которые состоятся 22 и 26 марта.

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По словам футболиста, он расстроен тем, что не сможет сыграть за сборную:

"Мне грустно пропускать эти важные игры против Уругвая и Бразилии. Я действительно хотел играть, но небольшая травма означает, что мне нужно немного отдохнуть, поэтому я не могу быть там. Я буду поддерживать и болеть отсюда, как любой другой болельщик. Вперед, Аргентино".

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