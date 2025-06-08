Уже 11 июня Украина встретится с национальной сборной Новой Зеландии.

В субботу, 7 июня, сборная Украины по футболу уступила национальной команде Канады в первом матче товарищеского турнира Canadian Shield.

Этот турнир проходит в рамках подготовки сборных к квалификации на Чемпионат мира-2026. Украинская команда сыграет на нем два матча.

Первым соперником для Украины стала хозяйка турнира, Канада. Команды встретились в Торонто на стадионе BMO Field. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу канадской сборной.

Видео дня

Первый тайм украинская команда проигрывала – на перерыв команды ушли со счетом 3:0. Во втором же тайме Канада забила еще один гол в ворота сборной Украины.

После этого игроки украинской сборной начали действовать более активно, на 89-й минуте Илья Забарный забил гол, сыграв на добивании. Уже через две минуты Александр Зинченко реализовал пенальти.

Canadian Shield. Товарищеский турнир

Канада - Украина - 4:2

Голы: Дж. Дэвид (4, 24), П. Дэвид (31), Бьюкенен (81) - Забарный (89), Зинченко (90+2 (П)).

Предупреждения: Нелсон (69).

Составы команд

Канада:Крепо, Бассонг, Корнелиус (Найт-Лебел, 64), Де Фужероль, Сигур (Ларийи, 64), Эуштакиу, Салиба, Шаффелберг (Нелсон, 64), Бьюкенен, Дж.Дэвид (Ларин, 79), П.Дэвид (Джеббисон, 46).

Украина: Трубин (Ризнык, 66), Матвиенко (Гуцуляк, 66), Бондарь, Забарный, Тымчик, Калюжный (Кабаев, 82), Зинченко, Шапаренко (Пихаленок, 58), Судаков, Цыганков (Зубков, 66), Яремчук (Михайленко, 66).

Отметим, что во втором матче в рамках товарищеского турнира Canadian Shield сборная Украины сыграет против команды Новой Зеландии. Игра состоится 11 июня, начало – в 00:00 по Киеву.

Другие новости футбола

8 июня в рамках Лиги наций сборная Испании сыграет против Португалии. Франция и Германия встретятся в матче за третье место.

Тем временем итальянский футбольный тренер Симоне Индзаги подписал контракт с аравийским клубом "Аль-Хиляль". До этого он 4 года возглавлял миланский "Интернационале". Тренер ушел с должности после разгромного матча с ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Тогда "Интер" уступил французам со счетом 0:5.

Вас также могут заинтересовать новости: