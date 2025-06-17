Владислав Григорьев

Матчи "Шахтера" в первом квалификационном раунде турнира пройдут 10 и 17 июля.

Донецкий "Шахтер" узнал название клуба, который станет его первым соперником в квалификации Лиги Европы УЕФА. Результат стал известен по итогам жеребьевки первого квалификационного раунда турнира.

В УЕФА поделились, что первым соперником "Шахтера" в квалификации Лиги Европы станет финский клуб "Ильвес". Первый матч номинально будет "домашним" для донецкой команды.

Перед жеребьевкой "Шахтер" попал в корзину сеяных команд. Их потенциальными соперниками были "Хекен" (Швеция), "Сабах" (Азербайджан), "Ильвес" (Финляндия) и "Приштина" (Косово).

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Известно, что матчи между "Шахтером" и "Ильвесом" состоятся 10 и 17 июля. Победитель получит возможность выйти во второй раунд квалификации Лиги Европы.

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