Гаттузо называют талантливым игроком, но не очень успешным тренером.

Бывший игрок, а теперь тренер Дженнаро Гаттузо станет новым главным тренером итальянской сборной. Официальное представление состоится на этой неделе. Об этом сообщила итальянская федерация футбола.

В четверг, 19 июня, в римском отеле Parco dei Principi игрокам и журналистам представят нового лидера итальянского футбольной сборной Дженнаро Гаттузо.

"Гаттузо - символ итальянского футбола, футболка для него как вторая кожа. Его мотивация, профессионализм и опыт станут основополагающими при решении следующих задач, стоящих перед национальной командой. Он понимает важность наших целей, и я благодарю его за готовность и самоотверженность в принятии этого вызова", - сказал президент Федерации Габриэле Гравина.

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Гаттузо с 2013 года работает в качестве наставника. Тренерскую карьеру начал в швейцарском "Сьйоне". Работал с итальянским "Палермо", греческим ОФИ, испанской "Валенсией", французским "Марселем", итальянскими "Пизой", "Миланом" и "Наполи". Вершиной тренерской карьеры футбольные эксперты считают победу "Наполи" в Кубке Италии в сезоне 2019/20.

Гораздо больше достижений в его футбольной карьере на поле. Гаттузо начал играть в основе клуба "Перуджа" в 1995 году. Через два года перешел в шотландский "Рейнджерс", уже за год вернулся в Италию – его купил клуб "Салернитана". Оттуда в 1999 году перешел в "Милан" в качестве полузащитника, а с 2000 года дебютировал в сборной страны. 10 лет оставался одним из ключевых игроков "Милана". С командой выиграл Кубок Италии, дважды становился победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Футбольный скандал в Польше

Напомним, что главный тренер сборной Польши по футболу Михал Пробеж ушел в отставку после скандала с Робертом Левандовским. Левандовский заявил, что потерял доверие к тренеру и не будет играть под его руководством. Перед этим по решению тренера он должен был покинуть пост капитана команды.

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