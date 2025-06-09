Нынешний тренер принял решение сместить Левандовски с поста капитана.

Легендарный нападающий сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что больше не будет играть за команду под руководством нынешнего тренера. Как пишет Independent, это произошло после того, как Левандовски сняли с поста капитана.

Как пишет Independent, тренер сборной Польши Михал Пробеж принял решение заменить Левандовски на посту капитана национальной сборной полузащитником Петром Зелински.

"Тренер лично проинформировал Роберта Левандовски, всю команду и тренерский состав о своем решении", - говорится в сообщении Польской федерации футбола.

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Левандовски немедленно отреагировал на это заявление в социальных сетях, заявив о временном уходе из сборной.

"Учитывая обстоятельства и потерю доверия к тренеру сборной Польши, я решил отойти от игры за сборную Польши, пока он остается тренером. Надеюсь, у меня будет шанс снова сыграть для лучших болельщиков в мире", — написалЛевандовски.

Левандовски не входит в текущий состав сборной Польши, сам он назвал причиной своего отсутствия физическое и моральное истощение после долгого сезона.

36-летний игрок является лучшим бомбардиром Польши, забив 85 голов за свою страну в рекордных 158 матчах, и был капитаном с 2014 года.

Пробеж заменил уволенного Фернанду Сантуша на посту тренера сборной Польши в 2023 году, выведя ее на Евро-2024, где она стала первой командой, выбывшей из турнира.

Новости футбола

В воскресенье, 8 июня состоялся финал Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). На поле встретились команды Португалии и Испании. 90 минут игры закончились со счетом 2:2, поэтому матч продолжился в дополнительном времени. В ожесточенной серии пенальти со счетом 5:3 победила Португалия.

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