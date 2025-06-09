Обе сборные имели сильные составы и были сосредоточены на победе.

В воскресенье, 8 июня, на стадионе Allianz Arena в Мюнхене проходит финал Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). На поле встретились команды Португалии и Испании.

На 22-й минуте испанцы открыли счет благодаря голу Мартина Субименди, который точно завершил комбинацию. Уже на 26-й португалец Нуно Мендеш сравнял счет мощным ударом из пределов штрафной площадки. А на 45+1 Микель Оярсабаль снова вывел Испанию вперед после ювелирной передачи Педри.

На 61-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет с испанской командой. 90 минут игры закончились со счетом 2:2, поэтому матч продолжился в дополнительном времени. Больше голов не было, хотя моменты были с обеих сторон.

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В ожесточенной серии пенальти со счетом 5:3 победила Португалия.

Лига наций УЕФА

Напомним, ранее сборная Португалии во главе с Роберто Мартинесом в четвертьфинале одолела Данию со счетом 5:2. В полуфинале они переиграли Германию со счетом 2:1 - решающий мяч забил Криштиану Роналду.

Команда Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте в четвертьфинале вышла победителем в серии пенальти против Нидерландов (основное и дополнительное время - 2:2, 3:3, пенальти - 5:4), а в полуфинале провела результативную игру против Франции, победив 5:4.

Матч за третье место состоялся 8 июня в Штутгарте, где Франция обыграла Германию со счетом 2:0.

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