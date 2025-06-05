Матч состоялся в Штутгарте на MHPArena.

5 июня в Штутгарте на MHPArena состоялся второй полуфинал Лиги наций, в котором встретились сборные Испании и Франции. Победу в сверхрезультативном матче со счетом 5:4 одержали испанцы.

Счет в матчу на 22-й минуте открыл Уильямс, а на 26-й испанцы удвоили свое преимущество: Мерино, сыгравший в стеночку с Оярсабалем, пробил Меньяна.

На 54-й минуте Ямаль уверенно забил с пенальти, доведя счет до разгромного 3:0, а уже из-за комбинации испанцев привел к четвертому голу в ворота французов: Педри с неудобной позиции переиграл Меньяна.

Видео дня

Французы заработали пенальти уже через две минуты и Мбапе спокойно забил его, сделав счет 4:1. На 67-й минуте Ямаль оформил дубль и, казалось, похоронил все шансы французов. Однако на 79-й Шерки невероятным ударом сократил отставание, а на 84-й Вивиан срезал "кожаного" в свои ворота, сделав счет 5:3. Уже в добавленный Коло Муани замкнул головой подачу с фланга от Шерки (5:4), однако времени для того, чтобы совершить невероятный у французов уже не хватило.

В финале Лиги наций 8 июня в Мюнхене на Альянце Арене сборная Испании сыграет против Португалии. Франция и Германия встретятся в матче за третье место.

Лига наций. Полуфинал

Испания - Франция - 5:4

Голы: Н. Уильямс, 22, Мерино, 25, Ямаль, 54, пен, 67, Педри, 55 - Мбаппе, 59, пен, Шерки, 79, Вивиан, 84, аг, Коло Муани, 90+3

Предупреждения: Ямаль, 33 - Рабё, 50, Т. Эрнандес, 82

Испания: Симон - Порро, Ле Норман (Вивиан, 77), Хейсен, Кукурелья - Мерино, Субименди, Педри (Руис, 64) - Ямаль, Оярсабаль (Омородион, 77), Н. Уильямс (Ольмо, 64)

Запасные: Рая, Ремиро, Кубарси, Мората, Гави, Мингеса, Пино, Баэна, Гримальдо, Иско, Фермин

Франция: Меньян - Калюлю (Гюсто, 64), Конате, Лэнгле (Л. Эрнандес, 72), Т. Эрнандес - Коне, Рабё - Дембеле (Коло Муани, 76), Олисе (Шерки, 64), Дуэ (Барколя, 64)

Запасные: Самба, Шевалье, Павар, Динь, Баде, Гендузи, Тчуамэни, Заир-Эмери

Новости футбола

4 июня на Альянц-Арене был сыгран первый полуфинала Лиги Наций УЕФА, в котором сборная Португалии со счетом 2:1 одержала волевую победу над Германией.

31 мая состоялся финал Лиги чемпионов сезона 2024-2025, в котором французский "ПСЖ" разгромил итальянский "Интер": игра завершилась со счетом 5:0 в пользу "ПСЖ".

28 мая в финале нынешней Лиги конференций сыграли испанский "Бетис" и английский "Челси". Победу в матче одержали лондонцы с разгромным счетом 4:1.

21 мая в испанском Бильбао на стадионе "Сан-Мамес" в финальном матче нынешней Лиги Европы встретились английские клубы "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Победу со счетом 1:0 удалось одержать лондонскому клубу.

Вас также могут заинтересовать новости: