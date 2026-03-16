СБУ возбудила уголовное дело в отношении руководства 'Инваспорта' за возможное сотрудничество с оккупантами в Крыму, - Сикалов

СБУ расследует факты возможного сотрудничества функционеров "Инваспорта" с государством-агрессором на базе крымского реабилитационного центра, тогда как следователи Нацполиции возбудили дело о служебном подлоге при проведении тендерных закупок в системе украинского паралимпийского спорта.

Об этом сообщил председатель общественного союза "Последний Бастион" Геннадий Сикалов в своем блоге на "Українських новинах".

Как утверждает активист, первый эпизод, лежащий в основе уголовного дела, касается бизнеса семьи главы паралимпийского движения Валерия Сушкевича на территории Крыма. Главным фигурантом этого дела является его сын – Александр Сушкевич. По информации Сикалова, младший Сушкевич непосредственно причастен к деятельности центра "Возрождение" (бывший Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов в Евпатории), который продолжает функционировать и перечислять налоги в бюджет РФ в оккупированном Крыму.

"По моему заявлению Служба безопасности Украины (ГУ СБУ в АР Крым) начала расследование по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в ЕРДР 12 февраля 2026 года под номером 22026011000000029. Дело касается вероятной коллаборационной деятельности Александра Сушкевича на временно оккупированной территории АР Крым", – отмечает общественный деятель.

В свою очередь, уголовное дело, возбужденное Национальной полицией, касается освоения бюджетных средств коммунальными предприятиями.

"Второй случай также касается "семейного подряда" Сушкевичей. Начиная с 2020 года, региональное коммунальное предприятие "Инваспорт" без какой-либо конкуренции закупило транспортные услуги на сумму более 2,5 миллиона гривен у частной фирмы "Аргумент". Директором этой компании-победителя является тот самый Александр Сушкевич, а ее учредителем – ОО "Оптимист" во главе с Еленой Зайцевой, генеральным секретарем Национального комитета спорта инвалидов Украины..."

По словам активиста, схема распределения средств является "абсолютно замкнутой": чиновница в статусе руководительницы регионального "Инваспорта" распоряжается бюджетом и закупает услуги у фирмы, учредителем которой является ее же собственная общественная организация. На фоне раскрытых финансовых схем Национальная полиция также начала следственные действия.

"По моему заявлению Национальная полиция (Днепровское РУП №1) открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 366 УК (служебный подлог). Сведения внесены в реестр под номером 12026042110000363 от 7 марта 2026 года", – констатировал Сикалов.

Он также отметил, что в системе "Инваспорта" сложилась система давления и поборов со спортсменов.

"Я уже писал и о классической схеме распределения призовых после последней Дефлимпиады в Токио, к которой чиновники Инваспорта принудили спортсменов: "45% вам, 50% "папе" и 5% – на благотворительность". Спортсмены, вернувшиеся с Дефлимпиады в Токио, предоставили счет, на который их заставляли переводить те самые 5% "на благотворительность" из своих честно заработанных призовых. К моему удивлению, это оказался официальный счет самой СФГУ. То есть, Федерация централизованно "обдирает" собственных спортсменов. И это ничто иное, как чистый криминал", – отметил активист.

Комментируя общую ситуацию, Сикалов подчеркнул, что коррупция в параолимпийском и дефлимпийском спорте является "экзистенциальным измерением цинизма", ведь махинации происходят в сфере, где спортсмены с инвалидностью преодолевают сверхчеловеческие препятствия ради представления Украины на международной арене. В настоящее время продолжается досудебное следствие, фигурантам дел грозит ответственность в соответствии с уголовным законодательством Украины.