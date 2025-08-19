WBO дала Усику отсрочку из-за травмы спины.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик получил отсрочку от WBO для боя за защиту своего титула против новозеландца Джозефа Паркера.

Как пишет Sky Sports, Усик обратился к WBO по поводу отсрочки защиты чемпионских титулов против Паркера в середине августа. Основанием для этого стала давняя травма спины Усика, отразившаяся на его здоровье.

В результате, как пишет издание, WBO пошла навстречу Усику и предоставила отсрочку для переговоров с командой Паркера о проведении обязательного боя по защите чемпионских титулов. При этом о каком именно сроке идет речь, в организации не уточняют.

Видео дня

Директор команды Усика Сергей Лапин подчеркнул, что Усик "заслужил" восстановления после изнурительных поединков и предположил, что боксер "не будет торопиться" со своей карьерой.

"Чемпион заслужил шанс дать своему телу восстановиться от последствий изнурительного тренировочного режима, а также травм, которые очень часто невидимы для внешнего мира. И, проще говоря, просто отдохнуть и провести свое время с семьей", — сказал Лапин.

Он подчеркнул, что Усик "заслужил право выбирать собственное будущее, а также время, которое ему нужно для принятия такого решения".

В свою очередь промоутер Паркера Дэвид Хиггинс заявил Sky Sports, что команда Усика не ведёт никаких переговоров.

"Всё дело в том, что Усик не хочет защищать свой титул чемпиона мира WBO. Вот такое ощущение", - заявил он.

Следующий бой Усика - новости

Напомним, после поединка с Дюбуа Усик обязан провести защиту титула WBO против Паркера, иначе рискует потерять пояс. Ожидается, что переговоры об этом бое начнутся уже в ближайшее время.

При этом Усик может отказаться от боя. В таком случае, украинскому боксеру придется сложить пояс WBO, в результате чего он потеряет звание абсолютного чемпиона мира.

В качестве возможных вариантов следующего боя рассматривается также третий бой против Тайсона Фьюри или поединок с американским блогером Джейком Полом по правилам MMA.

Вас также могут заинтересовать новости: