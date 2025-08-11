Оливер отдал предпочтение Усику.

Бывший чемпион Европы по боксу Спенсер Оливер ответил, как, по его мнению, мог бы закончиться поединок между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и другим легендарным украинским боксером Владимиром Кличко.

Как пишет sport.ua, Оливер без сомнений отдал предпочтение Усику.

"Кто бы победил в бою Александр Усик – Владимир Кличко? Я отдаю предпочтение Усику, думаю, он бы сумел одолеть праймового Кличко", – сказал боксер.

Напомним, Александр Усик в поединке с Даниэлем Дюбуа нокаутировал соперника в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Владимир Кличко - бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBO (2000—2003, 2008—2015), IBF (2006—2015), IBO (2006—2015), WBA (2011—2015). За всю свою карьеру победил 23 боксёров за титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Также, Кличко владел титулом чемпиона мира на протяжении 4382 дней (12 лет), что является лучшим показателем за всю историю тяжёлого дивизиона.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) официально распорядилась о проведении переговоров по обязательному титульному бою Усика с Джозефом Паркером. Сообщается, что у нашего спортсмена есть всего 30 дней, чтобы достичь соглашения с Паркером.

Также директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, что рассматриваются несколько вариантов следующего боя, среди них – поединок с американским блогером Джейком Полом по правилам MMA.

Также мы писали о том,что бывший чемпион мира по боксу в свехтяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что собирается вернуться на ринг в следующем году, при этом он назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги.

