Украинский спортсмен даже проводил с этим боксером поединок и выиграл.

Есть только один супертяжеловес в истории, который мог бы справиться с легендарным Майком Тайсоном в пиковой его форме, считает украинский боксер Александр Усик. Журналист предложил спортсмену поучаствовать в рубрике "Победитель остается".

Из двух боксеров Усику нужно было выбрать лучшего — первыми двумя оказались Энтони Джошуа и Майк Тайсон. Украинец из них выбрал Энтони Джошуа. Кроме того, в интервью для DailyMail Sport, выбирая между Виталием Кличко и Эвандером Холифилдом, отдал "победу" американцу.

Но когда в дуэль "вмешался" Владимир Кличко, то здесь Усик победу отдал уже украинцу.

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Ранее УНИАН сообщал, что украинец нацелился на бой с Джейком Полом. Более того, он должен пройти не по привычным для нашего спортсмена правилам. В октагоне - по правилам ММА. Когда должен состояться бой и состоится ли он вообще - неизвестно, ведь у Усика сейчас есть приоритетные задачи.

Кроме того, отец Тайсона Фьюри выбрал "победителя" в реванше Усик-Дюбуа. И выбрал он, конечно же, не украинца. По его словам, Усик якобы уже слишком старый, чтобы быть непобежденным.

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