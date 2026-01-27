Луческу попал в больницу: экс-тренер 'Динамо' находится в критическом состоянии, - СМИ

В настоящее время за состоянием Луческу следят врачи и близкие.

Бывшего тренера донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирчу Луческу госпитализировали в больницу из-за тяжелой формы гриппа.

Луческу, который сейчас возглавляет сборную Румынии, находится в больнице в "критическом, но контролируемом состоянии", пишет Sport.ro. Решение о госпитализации было принято с учетом "сложной кардиологической истории" и возраста опытного тренера. Это вынудило коуча временно приостановить свои профессиональные обязательства перед сборной Румынии, чтобы подготовиться к отборочным матчам Чемпионата мира 2026 года.

"Я госпитализирован, это правда. Я был в больнице некоторое время, в начале года, потом меня выписали. Но тем временем я подхватил тяжелый грипп и меня снова пришлось госпитализировать", – отметил сам Луческу.

Луческу возглавил национальную команду Румынии в августе 2024 года. Весной команда проведет матчи плей-офф квалификации на Чемпионат мира 2026 года. Первым соперником подопечных Луческу станет команда Турции, поединок с которой состоится 26 марта.

Отборочные матчи Чемпионата мира

Напомним, Украина благодаря победе над Исландией в шестом туре отбора на ЧМ заняла второе место в турнирной таблице. Это позволит "сине-желтым" побороться за путевку на Чемпионат мира 2026.

В первом матче плей-офф подопечные Реброва сыграют против сборной Швеции, игра состоится 26 марта. В случае победы, сборная Украины разыграет путевку на ЧМ против победителя пары Польша-Албания.

В случае выхода Украины на Чемпионат мира, она попадет в группу F. Соперниками украинской команды могут стать Нидерланды, Япония и Тунис.

