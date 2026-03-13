Немцы отказались от фото с россиянами на Паралимпиаде: начато расследование

По правилам соревнований, участникам запрещены любые "демонстрации, протесты или политические заявления".

Международный паралимпийский комитет (МПК) начал расследование на фоне того, что немецкие спортсмены демонстративно отвернулись во время исполнения гимна РФ на зимних Паралимпийских играх-2026. Об этом сообщает The Athletic.

Согласно правилам соревнований, на них запрещаются любые "демонстрации, протесты или политические заявления". Это касается и церемоний и пьедестала, допинг-контроля и зон отдыха.

По данным источника, МПК заявил, что собирает и анализирует доказательства таких действий немецкой команды. Паралимпийский комитет Германии отказался от комментариев.

Что этому предшествовало

Напомним, во время награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее гайд Флориан Бауманн отказались от совместного фото с победительницей спринта, россиянкой Анастасией Багиян. Кроме того, во время звучания гимна РФ, немцы отвернулись в сторону, а также не снимали шапки. Спортсмены также осудили решение МПК официально допустить россиян к этим соревнованиям.

Отметим, что ранее другая российская спортсменка Варвара Ворончихина отказалась комментировать вопросы, связанные с вторжением РФ в Украину. Она заявила, что считает такие темы политическими и старается их игнорировать.

