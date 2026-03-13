Немцы отказались от фото с россиянами на Паралимпиаде: начато расследование

Международный паралимпийский комитет (МПК) начал расследование на фоне того, что немецкие спортсмены демонстративно отвернулись во время исполнения гимна РФ на зимних Паралимпийских играх-2026. Об этом сообщает The Athletic.
Согласно правилам соревнований, на них запрещаются любые "демонстрации, протесты или политические заявления". Это касается и церемоний и пьедестала, допинг-контроля и зон отдыха.
По данным источника, МПК заявил, что собирает и анализирует доказательства таких действий немецкой команды. Паралимпийский комитет Германии отказался от комментариев.
Что этому предшествовало
Напомним, во время награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее гайд Флориан Бауманн отказались от совместного фото с победительницей спринта, россиянкой Анастасией Багиян. Кроме того, во время звучания гимна РФ, немцы отвернулись в сторону, а также не снимали шапки. Спортсмены также осудили решение МПК официально допустить россиян к этим соревнованиям.
Отметим, что ранее другая российская спортсменка Варвара Ворончихина отказалась комментировать вопросы, связанные с вторжением РФ в Украину. Она заявила, что считает такие темы политическими и старается их игнорировать.