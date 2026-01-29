'Бенфика' тянула время, не зная, что вылетает: Моуриньо от провала спас только гол Трубина

Матч "Бенфики" против "Реала" мог войти в историю как самый нелепый вылет из Лиги чемпионов.

Самый неожиданный герой матча потерял дар речи не только от радости, но и от непонимания происходящего. Комментируя свой решающий гол в ворота мадридского "Реала", который вывел "Бенфику" в плей-офф Лиги Чемпионов, украинский вратарь Анатолий Трубин признался: он до последнего момента считал, что команде не нужно забивать.

Именно поэтому концовка матча выглядела так странно: игроки "Бенфики" не спешили, сбивали темп и старались сохранить счет 3:2, который, как оказалось, не давал им прохода в следующую стадию, пишет A Bola со слов нашего спортсмена.

Трубину кричали бежать вперед

Украинский голкипер откровенно рассказал о хаосе на поле:

"До этого я вообще не понимал, что нам что-то нужно. Томаш [Араужо] и Антониу [Силва] кричали мне: "один, один" [еще один гол – прим. ред.], а я такой: "Что? Зачем?". Я не понимал раскладов. Но потом увидел, что все вокруг, включая Мистера, гонят меня вперед. Поэтому я побежал в штрафную. И не знаю, что сказать. Безумный момент. Я не привык забивать, мне 24 года, и это впервые. Просто невероятно".

Моуриньо признал ошибку - команда играла на удержание

Главный тренер Жозе Моуриньо подтвердил, что "Бенфика" едва не стала жертвой отсутствия коммуникации. Его замены были направлены на удержание счета 3:2, который он ошибочно считал проходным.

"У меня вообще не было информации. Когда я выпустил на поле защитников Антониу Силву и Франьо Ивановича, я понятия не имел, достаточно ли счета 3:2. Поэтому, когда они вышли, задача была конкретной – удержать победу, играть надежно", – признался португалец.

Озарение пришло слишком поздно, когда замен уже не осталось, а драгоценное время было потрачено на оборонительные действия.

"Только потом мы поняли, что этого мало. А у "Реала" к тому моменту было на одного игрока меньше. Я отправил Нико в нападение, но больше замен у меня не было. Когда случился тот фол на последних секундах, я уже просто послал Трубина вперед, а Далоту крикнул оставаться в центре поля, чтобы не оголять тылы совсем. Это историческая ночь, но победа была на грани".

Ранее УНИАН сообщал, что украинский вратарь "Бенфики" забил зрелищный гол "Реалу" и вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов. Есть видео.

