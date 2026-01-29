Гвардиола отреагировал на гол украинского вратаря Трубина 'Реалу'

Гвардиола отметил, что его удивил этот момент.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на гол украинского вратаря "Бенфики" Анатолия Трубина в ворота мадридского "Реала", который он забил в рамках Лиги чемпионов, пишет ESPN.

"Мы все были там, поэтому не знали, что "Бенфике" нужен гол, чтобы пройти дальше, и когда вратарь вышел вперед, мы сказали: "Зачем ты вышел?", потому что "Реал" мог сравнять счет, и мы бы вылетели", - сказал Гвардиола.

Главный тренер "Манчестер Сити" признал, что стратегия Жозе Моуриньо оказалась хорошей. Он также пообещал отправить сообщение тренеру "Бенфики".

Благодаря голу Трубина клуб "Бенфика" вышел в стыковые матчи 1/16 финала Лиги чемпионов. "Реал" же выбыл из восьмерки лидеров и завершил основной этап на девятой строчке.

Гол Трубина "Реалу" - что известно

Напомним, что украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин забил зрелищный гол в матче с мадридским "Реалом" в рамках Лиги чемпионов. Голкипер отправил мяч в ворота соперников на последних секундах матча.

Трубин фактически спас "Бенфику" от вылета из Лиги чемпионов, выведя команду в плей-офф турнира. 24-летний украинец ударом головой замкнул подачу со штрафного. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу португальского клуба.

