Ранее полтавчане уже обыгрывали горняков в финале этого турнира.

15 мая полтавская "Ворскла" встретится с донецким "Шахтером" в матче финала Кубка Украины по футболу. Игра пройдет на стадионе "Авангард" в Ровно и начнется в 19:00.

Финальный поединок Кубка Украины между "Ворсклой" и "Шахтером" в прямом эфире покажет телеканал ICTV2. Кроме того, его можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Путь к финалу

До этого этапа полтавский клуб обыграл "Металлист-1925" (3:0), "Оболонь" (3:0) и в полуфинале сенсационно прошел житомирское "Полесье" (1:0). Все матчи "Ворскла" играла на выезде.

Видео дня

Путь "Шахтера" в финал Кубка Украины был проще - они играли против "Вереса" (3:0), "Виктории" из Сум (3:0) и "Черноморца" (4:1).

Ситуация в командах

Сейчас полтавский клуб находится не в лучших кондициях. Так, "Ворскла" удерживает шестиматчевую серию без побед. А в последней, скандальной встрече не смогла удержать ничью против "Миная", который после летней паузы начал набирать обороты. Сейчас команда занимает 11 строчку в УПЛ.

Зато "Шахтер" находится в прекрасной форме - в последнем матче дончане гарантировали себе чемпионство в УПЛ, минимально обыграв ключевого соперника - киевское "Динамо". Украинское классическое было не очень активным, однако одного гола Судакова с пенальти хватило, чтобы "Шахтер" гарантировал себе золото в этом сезоне. В целом же, подопечные Пушича удерживают серию из 14 побед подряд.

История встреч

Если говорить об УПЛ, то "Шахтер" дважды обыграл полтавский клуб в этом сезоне. Правда, это ему удавалось не легко - матчи закончились со счетом 2:1 и 1:0.

Команды ранее уже встречались в финале Кубка Украины - это произошло в сезоне 2008/09. Тогда полтавский клуб сенсационно обыграл звездный "Шахтер". Единственный и решающий мяч тогда забил Василий Сачко.

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