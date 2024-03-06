Богдан Вьюнник стал игроком польского клуба "Лехия" из Гданьска.

21-летний украинский нападающий Богдан Вьюнник подписал контракт с польским клубом "Лехия" из Гданьска на правах свободного агента. Договор действует до 30 июня 2028 года, сообщается на сайте новой команды украинца.

Как известно, большую часть карьеры Вьюнник провел в донецком "Шахтере". Он регулярно вызывался в молодежные сборные Украины. Всего за команды U-16, U-17 и U-21 Вьюнник сыграл в 38 матчах.

Президент "Лехии" Паоло Урфер выразил большую радость по поводу перехода Вьюнника в клуб.

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"Сначала мы были заинтересованы в аренде Богдана, потом узнали о его конфликте с предыдущим клубом. В конце концов, игрок оказался свободным агентом и захотел присоединиться к "Лехии". ... У Богдана великолепная скорость. Он может играть на любой позиции нападения. ... Он знает, как забивать голы и как заставить своих партнеров забивать голы", - рассказал Урфер.

Последние новости футбола

Сын Андрея Шевченко Кристиан получил украинский паспорт и сможет играть за национальную сборную. Процедура получения гражданства длилась менее двух месяцев.

Теперь форвард английского "Уотфорда" сможет выступать за сборную Украины на юношеском уровне. Для этого ему остались пройти регистрацию футбольного гражданства в ФИФА.

Также УНИАН сообщал, когда пройдут матчи 1/2 финала Кубка Украины по футболу. 3 апреля во Львове на стадионе "Арена Львов" донецкий "Шахтер" встретится с одесским "Черноморцем".

На следующий день состоится матч "Полесье" (Житомир) - "Ворскла" (Полтава). Противостояние должно пройти в Житомире на Центральном городском стадионе.

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