Игроки ФК 'Рух' стали номинантами на Golden Boy 2024 - Григорий Козловский верит в молодые таланты

Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский поздравил футболистов и тренеров с престижной номинацией и отметил высокий уровень футболистов.

Игроки украинского ФК "Рух" (Львов), основателем которого является Григорий Козловский, стали номинантами на Golden Boy 2024. Полузащитник "Руха" Евгений Пастух присоединился в этом списке к Богдану Слюбику и они - единственные украинцы среди 100 номинантов на престижную награду.

Рейтинг лучших молодых талантов Golden Boy Football Benchmark базируется на результатах игроков в период с 3 октября 2023 года по 28 апреля 2024 года.

Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский поздравил футболистов и тренеров с престижной номинацией и отметил высокий уровень футболистов.

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"Игра этих футболистов - яркий пример сочетания таланта молодых игроков и тренерской работы. А для других - стимул к новым достижениям и победам. Нам нужны сильные футболисты, порядочные люди, которыми украинцы будут гордиться. Я очень рад, что футбольная академия "Руха" воспитывает будущих звездочек, которые станут гордостью Украины!", - отметил Григорий Козловский.

Согласно обновленному рейтингу лучших молодых талантов Богдан Слюбик занимает 67-е место. В текущем сезоне Богдан Слюбик сыграл в 27 поединках (2424 минуты), в которых отметился 4 голами. Евгений Пастух занимает 82-е место, он сыграл в 25 матчах (1764 минуты), забив 4 гола и отдав 2 ассиста.

Лидером среди номинантов сегодня является вингер "Барселоны" Ламин Ямал, за ним расположились центральные полузащитники Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) и Жоау Невеш ("Бенфика").

Стоит отметить, что недавно воспитанники Григория Козловского ФК "Рух" стали самой молодой командой мира по данным Международного центра спортивных исследований (CIES). "Желто-черные" возглавили рейтинг из более 60 лиг мира, где много игрового времени имеют футболисты до 21 года, с показателем 52,4%. А в апреле ФК "Рух" стал бронзовым лауреатом премии UEFA Grassroots Awards, за выдающиеся достижения в работе с молодыми игроками, успешные проекты развития и вклад в развитие европейского футбола.

Григорий Петрович Козловский отметил: ""Рух" - это не просто самая молодая команда мира, но и команда, которая демонстрирует хорошие результаты. В сезоне 2023/24 "Рух" борется за выход в еврокубки. Теперь имеем двух игроков - номинантов на Golden Boy 2024. Это свидетельствует о том, что в нашей "желто-черной" семье растут настоящие таланты".

Григорий Козловский добавил, что футбольная Академия и ФК "Рух" и в дальнейшем будут делать все, чтобы улучшать свои результаты и одерживать новые победы.