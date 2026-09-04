Украина может провести совместный чемпионат мира с Польшей: Politico раскрыло даты

Киев может повторить успех, достигнутый при проведении Евро-2012.

Украина и Польша обсуждают возможность подачи совместной заявки на проведение Чемпионата мира по футболу среди мужчин. Об этом пишет Politico со ссылкой на министра спорта Украины Матвея Бидного.

По его словам, в настоящее время стороны обсуждают эту возможность. Бидный отметил, что Украина уже имеет опыт проведения крупных футбольных соревнований совместно с Польшей, имея в виду Евро-2012.

"Было бы очень логично повторить этот успешный опыт", – сказал Бидный.

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Он добавил, что на данный момент ближайшая свободная дата для проведения Чемпионата мира – 2040 год. Он напомнил, что Испания, Португалия и Марокко будут принимать чемпионат в 2030 году, а Саудовская Аравия станет единственным хозяином в 2034 году.

"Поэтому нам нужно планировать эту перспективу прямо сейчас", – отметил Бидный.

Издание отмечает, что контекст такого совместного проведения будет значительно отличаться от того, который был во время организации Евро-2012. Поскольку на фоне вторжения РФ Украине требуется почти 588 миллиардов долларов на восстановление и реконструкцию инфраструктуры. Эта сумма почти втрое превышает прогнозируемый номинальный ВВП страны на 2025 год.

Также издание напоминает, что под оккупацией в настоящее время находится один из крупнейших украинских стадионов – "Донбасс Арена". Во время Евро-2021 на нем прошло пять матчей турнира.

Кроме того, журналисты отмечают, что такое сотрудничество между Украиной и Польшей может произойти на фоне усиления напряженности между странами из-за исторической памяти. Журналисты напоминают, что конфликт обострился после того, как президент Владимир Зеленский переименовал воинскую часть в честь героев УПА. В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды.

"Совместная заявка Украины и Польши на чемпионат мира по футболу была бы гораздо больше, чем просто крупное спортивное событие. Она стала бы мощным символом европейской солидарности с Украиной", – комментирует эту дискуссию Василий Мокан, народный депутат и заместитель председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта.

Он подчеркнул, что условиями проведения соревнований должны быть прекращение войны в Украине, установление справедливого и прочного мира, а также надежные долгосрочные гарантии безопасности.

"Без этих условий было бы преждевременно говорить о проведении Чемпионата мира по футболу в Украине", – сказал он, добавив, что успех подачи заявки будет зависеть от условий безопасности, развития инфраструктуры и официального процесса подачи заявок в ФИФА.

Напомним, ранее стало известно, что один из лидеров сборной Украины сменил клуб. Михаил Мудрик на правах аренды перешел из "Челси" в "Тоттенхэм". Контракт с украинцем будет действовать до конца сезона 2026/27.

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