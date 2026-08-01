Бойкот и критика заставили Инфантино отказаться от продажи доли в Чемпионате мира

Даже в самой ФИФА эту идею раскритиковали, назвав ее проектом одного человека.

Руководство ФИФА отказалось от планов продать долю в Чемпионате мира по футболу частным инвесторам.

"Выслушав все мнения, стало очевидно, что проект привел к расколу, который, независимо от уровня поддержки, больше не служит интересам цели, поставленной изначально", – говорится в заявлении президента ФИФА Джанни Инфантино.

Как отметило "Суспильне Спорт", против планов выступили УЕФА, КОНКАКАФ, АФК, которая объявила о намерении бойкотировать чемпионат мира. К тому же двое высокопоставленных чиновников ФИФА раскритиковали планы Инфантино, а его советник вообще уволился с должности.

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"Это проект одного человека. Он не только не должен быть принят, но и настало время футбольным функционерам задать себе правильные вопросы и принять правильные решения", – заявил по этому поводу исполнительный директор ФИФА Кевин Ламур.

Ситуация вокруг продажи доли ЧМ инвесторам

В конце июля ФИФА предложила создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise, которой планировалось передать коммерческое управление главными турнирами организации, в частности мужскими и женскими чемпионатами мира, а также Клубным чемпионатом мира. При этом спортивное управление, календарь, правила и все регуляторные полномочия оставались бы за ФИФА.

Против проекта резко выступили УЕФА, ряд национальных футбольных ассоциаций и отдельные руководители самой ФИФА.

Они заявили, что даже если продается лишь доля коммерческой компании, это создает опасный прецедент коммерциализации самого престижного футбольного турнира мира. УЕФА подчеркнула, что"футбол не принадлежит ФИФА, чтобы его продавать", а также выразила обеспокоенность непрозрачностью сделки и возможным влиянием частного капитала на стратегические решения.

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