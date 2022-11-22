Сборную Аргентины перед стартом ЧМ-2022 считали одним из главных фаворитов турнира.

Во вторник, 22 ноября, в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу сборная Аргентины противостояла национальной команде Саудовской Аравии.

Игра проходила на стадионе "Лусаил Айконик" и завершилась сенсационной победой саудитов со счетом 2:1.

Аргентина доминировала в первом тайме и забила четыре гола, однако засчитан был только один из них - остальные отменили по причине офсайда.

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Единственный легальный гол аргентинцев записал на свой счет Лионель Месси, реализовавший пенальти.

Второй тайм начался с двух быстрых голов Саудовской Аравии. На 48-й минуте забил Салех Аль-Шехри, на 53-й минуте - Салем Аль-Давсари.

Аргентинская сборная до финального свистка создала целый ряд моментов, однако ни один из них реализовать не удалось. Саудовская Аравии сенсационно обыграла претендента на чемпионство в турнире.

Аргентина - Саудовская Аравия - 1:2

Голы: Месси, 10 (пен.) - Аль-Шехри, 48, Аль-Давсари, 53

Аргентина: Д. Мартинес, Молина, Ромеро (Лисандро Мартинес, 59), Отаменди, Тальяфико (Акунья, 71), де Пауль, Паредес (Фернандес, 59), Ди Мария, Месси, Гомес (Альварес, 59), Лаутаро Мартинес

Саудовская Аравия: Аль-Уваис, Абдулхамид, Аль-Тамбакти, Аль-Булаиги, Аль-Шахрани (Аль-Брик, 90+9), Аль-Шехри (Аль-Ганама, 78), Канно, Аль-Малки, Аль-Давсари, Аль-Фарадж (Аль-Абед, 45+3, Аль-Амри, 88), Аль-Бурайкан (Асири, 88)

Предупреждения: Аль-Малки, Аль-Булаиги, Аль-Давсари, Абдулхамид, Аль-Абед

Обзор матча:

Таким образом, команда Саудовской Аравии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы С.

Мексика и Польша еще не начали свои выступления в мировом первенстве. Их матч состоится во вторник, 22 ноября. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

В следующем туре сборная Аргентины сыграет с Мексикой, а Саудовская Аравия - с Польшей. Игры запланированы на 26 ноября.

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