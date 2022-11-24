Победу бельгийцам принес точный удар нападающего Миши Батшуайи.

В среду, 23 ноября, в поединке первого тура чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, сборная Бельгии противостояла национальной команде Канады.

Игра прошла на стадионе "Ахмед бин Али" и завершилась со счетом 1:0 в пользу европейской команды.

На удивление для многих канадцы начали матч очень активно. Футболисты сборной Канады создали немало моментов у ворот соперника и даже получили право пробить пенальти, однако Альфонсо Дэвис не сумел переиграть Тибо Куртуа.

На 44-й минуте Миши Батшуайи забил единственный гол в игре. Игроки сборной Бельгии совершили дальний заброс на половину поля соперника - Тоби Алдервейрелд передачей через все поле закинул мяч вперед. Мяч получил Батшуайи. Нападающий ускорился вперед и первым же касанием отправил мяч в сетку ворот Милана Боряна.

Во второй половине встречи команды сдали обороты. Игра стала более плавной, а команды уже не могли создавать то количество моментов, которое им удалось в первом тайме. По итогу, матч так и завершился победой "красных дьяволов" со счетом 1:0.

Бельгия - Канада 1:0

Гол: Батшуайи, 44

Бельгия: Куртуа, Кастань, Вертонген, Алдервейрелд, Дендонкер, Карраско (Менье, 46), Витцель, де Брюйне, Тилеманс (Онана, 46), Азар (Троссард, 62), Батшуайи (Опенда, 78)

Канада: Борян, Ларейя (Адекугбе, 74), Витория, Миллер, Джонстон, Хатчинсон (Коне, 58), Эуштакиу (Осорио, 81), Хойлетт (Ларин, 58), Дэвид, Бьюкенен (Миллар, 81), Дэвис

Предупреждения: Карраско (9), Менье (53), Онана (56), Дэвис (81), Джонстон (83)

Обзор матча:

Добавим, что в другом поединке этой группы сборная Хорватии не смогла обыграть национальную команду Марокко, игра завершилась вничью.

Таким образом, после первого тура у Бельгии три очка и они лидируют в группе F. Сборные Хорватии и Марокко имеют по одному баллу, а Канада на последней строчке без набранных очков.

В следующем туре Бельгия сыграет против Марокко, а Канада померяется силами с Хорватией. Матчи запланированы на 27 ноября.

Напомним, сборная Бельгии участвует в чемпионате мира в 13-й раз. Она является действующим бронзовым призером мундиаля. Канадцы отобрались на турнир во второй раз в истории. Впервые канадцы участвовали в чемпионате в 1986 году.

Вас также могут заинтересовать новости: