Финалист ЧМ-2018 стартовал на мундиале в Катаре с ничьей.

В среду, 23 ноября, в рамках первого тура группового раунда чемпионата мира-2022 по футболу сборная Хорватии противостояла национальной команде Марокко.

Игра проходила на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре завершилась вничью.

Соперники, хоть и имели моменты, так и не сумели ни разу огорчить друг друга, завершив поединок вничью 0:0 и продолжив тенденцию предыдущего игрового дня, где в двух из четырех матчей были зафиксированы аналогичные результаты.

Видео дня

Марокко - Хорватия - 0:0

Марокко: Буну, Хакими, Саис, Агерд, Мазрауи (Аттиат-Аллах, 60), Унахи (Сабири, 81), Амрабат, Амалла, Зиеш, Эн-Несири (Хамдалла, 81), Буфаль (Эззалзули, 6)

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич (Майер, 79), Влашич (Пашалич, 46), Крамарич (Ливая, 70), Перишич

Предупреждение: Амрабат, 78

Обзор матча:

Отметим, что капитану сборной Хорватии Луке Модричу покорилось уникальное достижение. Он первый в истории сыграл на чемпионатах Европы и мира в 3 десятилетиях. Легендарный хорват не пропустил ни один крупный турнир с 2006 года.

Добавим, что помимо Марокко и Хорватии, в группе F чемпионата мира в Катаре играют сборные Канады и Бельгии. Матч с их участием также пройдет в среду, 23 ноября. Начало встречи в 21:00 по Киеву.

В следующем туре сборная Хорватии сыграет с Канадой, а Марокко - с Бельгией. Матчи состоятся 27 ноября.

Мундиаль в Катаре для сборной Марокко является шестым в истории национальной команды. Высшим достижением является выход в 1/8 финала в 1986 году. Для Хорватии нынешний чемпионат мира также шестой, хорваты выигрывали бронзу (1998) и серебро (2018) турнира.

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