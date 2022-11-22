Сборная Уэльса отобрала очки у США в первом туре ЧМ-2022.

В понедельник, 21 ноября, в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Уэльса играла против национальной команды США.

Игра прошла в Аль-Райане на стадионе "Ахмед бин Али" и завершилась вничью со счетом 1:1.

На 36-й минуте Кристиан Пулишич сделал проникающую передачу низом на ход Тимоти Веа, который из пределов штрафной протолкнул мяч в сетку под ногой вышедшего из ворот голкипера валлийцев. На 82-й минуте Гарет Бэйл реализовал пенальти, который сам же и заработал, сравняв счет.

Видео дня

Сша - Уэльс - 1:1

Голы: Веа, 36 - Бэйл (пен), 82

США: Тернер, Дест (Йедлин, 74), Зимерманн, Рим, Робинсон, Адамс, Маккени (Ааронсон, 66), Муса (Акоста, 74), Веа (Моррис, 88), Сарджент (Райт, 74), Пулишич

Уэльс: Хэннеси, Дэвис, Родон, Мефам, Уильямс (Джонсон, 79), Рэмзи, Ампаду (Моррелл, 90+5), Робертс, Джеймс (Мур, 46), Бэйл, Уилсон (Томас, 90+3)

Предупреждения: Дест, 11, Маккени, 13, Рим, 51, Акоста 90+11 - Бэйл, 40, Мэфам, 45+2

Обзор матча:

Стоит отметить, что Гарет Бэйл забил первый гол сборной Уэльса на чемпионате мира с 1958 года.

Кроме того, данное взятие ворот стало историческим не только для валлийцев, но и для самого турнира. Свой последний гол на мундиале Уэльс забил 17 июля 1958 года в игре с Венгрией. Тогда автором гола стал Терри Медуин.

Как сообщает Opta, от гола Медуина до гола Бэйла прошло 23 533 дня, что стало самым большим перерывом между двумя голами одной сборной на чемпионате мира.

Добавим, что в первом матче группы В сборная Англии разгромила Иран со счетом 6:2 и возглавила турнирную таблицу.

Во 2-м туре группового раунда сборная США 25 ноября сыграет с Англией, а Уэльс встретится с Ираном.

Напомним, чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. В турнире участвуют 32 команды.

Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче 2018 года обыграла национальную команду Хорватии.

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