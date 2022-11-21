В составе сборной Англии голы забивали Беллингем, Сака, Стерлинг, Рашфорд и Грилиш.

В понедельник, 21 ноября, в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 по футболу сборная Англии разгромила национальную команду Ирана.

Поединок проходила на стадионе "Халифа" в Дохе и завершился со счетом 6:2.

Первый мяч английской сборной в этом матче забил 19-летний хавбек Джуд Беллингем, который отличился на 35-й минуте игры. В концовке первого тайма подопечные Гарета Саутгейта сумели еще дважды забить в ворота иранцев, отличились Букайо Сака и Рахим Стерлинг.

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На 62-й минуте встречи форвард "Арсенала" Букайо Сака оформил дубль, забив четвертый мяч в ворота Ирана. Спустя три минуты Мехди Тареми отквитал один мяч, забив после передачи Голизадеха. Однако уйти от разгрома не удалось иранцам. На 71-й минуте игры Маркус Рашфорд забил пятый гол Ирану, вернув преимущество Англии в четыре мяча. На 90-й минуте игры Джек Грилиш забил шестой гол в ворота Ирана, отличившись после передачи Уилсона. А точку в игре поставили все же футболисты Ирана - на 90+13 минуте игры Тареми реализовал пенальти, установив окончательный счет на табло.

Англия - Иран - 6:2

Голы: Беллингем, 35, Сака, 43, 62, Стерлинг, 45+1, Рашфорд, 71, Грилиш, 90 - Тареми, 65, 90+13 (пен)

Англия: Пикфорд, Шоу, Магуайр (Дайер, 68), Стоунз, Трипьер, Беллингем, Райс, Стерлинг (Грилиш, 70), Маунт (Фоден, 71), Сака (Рашфорд, 70), Кейн (Уилсон, 75)

Иран: Бейраванд (Хуссейн Хоссейни, 19), Маджид Хоссейни, Чешми (Канаани, 46), Пуралиганджи, Мохаммади (Тораби, 63), Хаджсафи, Карими (Эзатолаги, 46), Нуроллахи (Азмун, 78), Мохаррами, Тареми, Джаханбакш (Голизадех, 46)

Предупреждения: Джаханбахш, 25, Пуралиганджи, 48

Обзор матча:

Добавим, что кроме Англии и Ирана, в группе В также выступают сборные США и Уэльса. Они проведут очный матч первого тура также 21 ноября, в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, стартовал ЧМ-2022 по футболу в воскресенье, 20 ноября. В матче-открытии сборная Эквадора обыграла национальную команду Катара со счетом 2:0.

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