Сборная Германии вела в счете, но не смогла удержать свое преимущество.

В среду, 23 ноября, в поединке первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу национальная команда Японии играла против сборной Германии.

Встреча состоялась на стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе и завершилась сенсационным поражением немцев.

Первые полчаса встречи прошли под полным доминированием сборной Германии. Благодаря этому бундестим смогла выйти вперед на 33-й минуте, когда полузащитник Илкай Гюндоган реализовал 11-метровый удар, который был назначен за фол в штрафной на Давиде Рауме.

Долгое время встреча проходила под контролем Германии, однако на 75-й минуте Япония сумела сравнять счет благодаря голу Рицу Доана, который замкнул мяч в пустые ворота. Через восемь минут японцы вышли вперед, когда прорвавшийся по флангу Такума Асано сильно пробил в ближний угол под перекладину, Мануэль Нойер спасти свою команду не смог.

В оставшиеся минуты Германия пыталась сравнять счет, но Япония уверенно отражала атаки. Встреча завершилась победой Японии со счетом 2:1.

Германия - Япония - 1:2

Голы: Гюндоган, 33 пен - Доан, 75, Асано, 83

Германия: Нойер, Зюле, Рюдигер, Шлоттербек, Раум, Гюндоган (Горетцка, 67), Киммих, Хавертц (Фюллькруг, 79), Мюллер (Хофманн, 67), Гнабри, Мусиала (Гетце, 79)

Япония: Гонда, Сакаи (Минамино, 74), Йосида, Итакура, Нагатомо (Митома, 57), Эндо, Камада, Кубо (Томиясу, 46), Танака (Доан, 71), Ито, Маэда (Асано, 57)

Обзор матча:

Стоит отметить, что немецкая сборная впервые в своей истории проиграла две стартовые встречи чемпионатов мира.

На прошлом мундиале Германия проиграла сборной Мексики со счетом 0:1. Впоследствии команда не смогла выйти из группы, заработав всего лишь три очка. Германия в последующих двух играх победила Швецию (2:1), но проиграла Южной Корее со счетом 0:2.

Несмотря на поражение, этот матч стал особенным для нападающего сборной Германии Юссуфа Мукоко, который стал самым молодым игроком немецкой национальной команды, когда-либо принимавшим участие в матчах чемпионатов мира.

Мукоко, вышедшему на замену в матче с командой Японии, несколько дней назад исполнилось 18 лет.

Кроме того, Мукоко стал самым молодым игроком на чемпионатах мира за последние 20 лет - 12 июня 2002 года в составе сборной Нигерии в матче с Англией дебютировал Феми Опабунми, которому на тот момент было 17 лет и 101 день. С тех пор в матчах чемпионата мира не принимали участие игроки младше 18 лет.

Слова тренеров после матча

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик:

"В первом тайме мы упустили много моментов. Япония обыграла нас по эффективности, благодаря чему и забила ещё один гол. Индивидуальные ошибки, которые мы допустили сегодня, не должны больше повториться. Мы знали, что Япония быстро переходит из обороны в атаку, и это то, что они продемонстрировали в этой игре".

Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу:

"Я считаю, что это исторический момент и историческая победа, если не сказать больше. Что касается развития японского футбола, я думаю, что мы набираем обороты, и игроки уезжают за границу.

Мы считаем, что эти лиги способствовали развитию способностей наших японских игроков, поэтому мы очень благодарны и уважаем это. Но независимо от соперника, мы стремимся к победе".

Добавим, что в другом матче группы Е сборная Испании нанесла унизительное поражение команде Коста-Рики (7:0).

В следующем туре сборная Германии сыграет против Испании, а Коста-Рика померяется силами с Японией.

Напомним, что это фиаско Германии это уже вторая громкая сенсация на ЧМ-2022. Накануне сборная Аргентины неожиданно проиграла Саудовской Аравии.

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