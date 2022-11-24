Главный фаворит ЧМ-2022 начал выступления на турнире с уверенной победы.

В четверг, 24 ноября, в рамках первого тура группового раунда чемпионата мира-2022 по футболу, который проходит в Катаре, сборная Бразилии играла против национальной команды Сербии.

Игра проходила на стадионе "Лусаил Айконик" в городе Лусаил и завершилась победой команды из Южной Америки.

В первом тайме команды забитыми мячами не отметились. Футболисты сборной Бразилии нанесли по воротам голкипера Вани Милинковича-Савича пять ударов, из которых три оказались в створ, а сербы смогли лишь единожды пробить по воротам Алисона, но неточно.

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Во втором тайме "селесао" смогли реализовать свое преимущество в голы. На 62-й минуте встречи счет открыл Ришарлисон на добивании после удара Винисиуса. На 73-й минуте Ришарлисон оформил дубль ударом в падении, точный пас ему вновь отдал Винисиус.

В итоге матч завершился победой бразильской команды со счетом 2:0.

Бразилия - Сербия - 2:0

Голы: Ришарлисон, 62, 73

Бразилия: Алиссон, Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро - Каземиро, Лукас Пакета (Фред, 75), Неймар (Антони, 80), Ришарлисон (Габриэл Жезус, 79), Рафинья (Мартинелли, 87), Винисиус Жуниор (Родриго, 76)

Сербия: Милинкович-Савич, Велькович, Миленкович, Павлович, Младенович (Влахович, 66), Гудель (Илич, 57), Милинкович-Савич, Лукич (Лазович, 66), Живкович (Радонич, 57), Тадич, Митрович (Максимович, 83)

Предупреждения: Павлович (7), Гудель (49), Лукич (64)

Видео голов:

Победа в этой игре позволила Бразилии набрать три очка и занять первое место в группе G. Сербия, у которой 0 очков, опустилась на четвертую позицию квартета. Вторая строчка за Швейцарией, которая в 1-м туре обыграла Камерун со счетом 1:0.

Во втором туре ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет против Швейцарии, а Сербия померяется силами с национальной командой Камеруна. Матчи запланированы на 28 ноября.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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