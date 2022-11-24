Голов мало - борьбы много.

24 ноября состоялись матчи групп G и Н.

Уругвай и Южная Корея в поединке группы Н голов не забивали. Более того, команды даже не удосужились нанести удары в створ ворот друг другу.

Уругвай - Южная Корея - 0:0

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Уругвай: Роше, Хименес, Годин, Оливера (Винья, 79), Касерес, Весино (Де Ла Круз, 78), Бентанкур, Вальверде, Пеллистри (Варела, 88), Суарес (Кавани, 64), Нуньйес

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Чжин Су, Ким Мин Чжэ, Ким Мун Хван, Ким Йон Хвон, Чун Ву Юн, Хван Ин Бом, Сон Хын Мин, Ли Дже Сон (Джун Хо Сон, 74), На Санг Хо (Кан Ин Ли, 74), Хван Ый Джо (Гу-Сонг Чо, 74)

В 18:00 по киевскому времени в рамках этого квартета сыграют Португалия и Гана.

В матче группы G Швейцария одолела Камерун.

Швейцария - Камерун - 1:0

Гол: Эмболо, 48

Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Джемерт, 90), Шакири (Окафор, 72), Джака, Фройлер, Соу (Фрай, 71), Варгас (Ридер, 81), Эмболо (Сеферович, 72)

Камерун: Онана, Фе, Нкулу, Кастеллетто, Толо, Замбо-Ангисса, Гвет, Онгла (Ондуа, 68), Шупо-Мотинг (Абубакар, 74), Токо-Экамби (Нкуду, 74), Мбемо (Нгамале, 81)

В другом противостоянии этой группы Бразилия встретится с Сербией 24 ноября в 21:00 по киевскому времени.

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