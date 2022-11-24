Криштиану Роналду и команда начинают свое выступление на чемпионате мира-2022.

В четверг, 24 ноября, в рамках первого тура чемпионата мира по футболу встретятся национальные сборные Португалии и Ганы.

Поединок команд пройдет в Дохе на стадионе "974". Арена получила это имя в честь такого же количества морских контейнеров, которые были использованы для строительства стадиона. Это дань месту, где расположена арена - промышленного прошлого этой набережной.

Сборная Португалии считается топовой командой и одной из фаворитов в борьбе за трофей. Несмотря на свой статус, португальцы только дважды выходила в полуфинал чемпионата мира в 1966 и 2006 годах.

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Также стоит отметить, что стадию 1/8 финала Португалия проходила только один раз в последних пяти появлениях на ЧМ.

В рамках подготовки к чемпионату мира Португалия в товарищеском матче одержала победу над Нигерией со счетом 4:0.

Гана провела довольно неплохую подготовку к ЧМ-2022. Она успела провести три товарищеских поединка, в которых всухую проиграла бразильцам со счетом 0:3 и дважды победила - 1:0 против сборной Никарагуа и 2:0 против Швейцарии.

Португалия - Гана: трансляция

В Украине поединок первого тура ЧМ-2022 между командами Португалии и Ганы в прямом эфире можно будет посмотреть на Киевстар ТВ.

Также игра будет транслироваться региональными каналами Суспильного, на сайте Суспильне Спорт, а также видеосервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Португалия - Гана: прогноз

В этом матче фаворитом будет Португалия. Ганцам будет тяжело. У португальцев много хороших игроков: Криштиану Роналду, Жоау Феликс, Бруну Фернандеш. Что касается шансов Ганы, то это крепкая команда, способная выдержать любое давление.

На победу португальцев можно сделать ставку с коэффициентом 1,39. Шансы сборной Ганы оценили коэффициентом 8,60, а на ничью коэффициент - 5,30.

Букмекеры считают, что матч Португалия - Гана не будет результативным. Поставить на тотал больше 2,5 гола в матче можно с коэффициентом 2,00, а тотал меньше 2,5 идет за 1,90.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2,30. Гол Португалии оценивают в 1,12, а на то, что отличится сборная Ганы, можно поставить за 1,98.

Добавим, что кроме Португалии и Ганы, в группе Н также играют сборные Уругвая и Южной Кореи.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

С полным расписанием матчей ЧМ-2022 по футболу можно ознакомиться по ссылке.

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