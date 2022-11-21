ФИФА запретила капитанам европейских сборных использовать повязки в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Национальные сборные Англии, Германии, Бельгии, Уэльса, Швейцарии и Дании решили отказаться от капитанской повязки "One Love" в поддержку ЛГБТ-сообщества на ЧМ-2022 по футболу, который проходит в Катаре.

Федерации футбола этих стран сделали совместное заявление, в котором сообщили, что соответствующее решение они приняли из-за возможных санкций, которыми ФИФА пригрозила командам в случае проведения таких акций.

"ФИФА очень ясно заявила, что будет накладывать спортивные санкции, если наши капитаны будут носить такие повязки на игровом поле.

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Мы были готовы платить штрафы, обычно предусмотренные за нарушение правил экипировки, однако мы не можем поставить наших игроков в ситуацию, когда они могут получить желтую карточку или будут вынуждены покинуть поле.

Мы очень разочарованы решением, которое, по нашему мнению, беспрецедентно. В сентябре мы написали письмо ФИФА, сообщив им о нашем желании носить эту повязку, но не получили ответ. Игроки разочарованы, но будут проявлять свою поддержку другими способами", - говорится в заявлении.

Добавим, что накануне ФИФА предупредила участников ЧМ-2022 в Катаре о наказании в случае, если капитаны команд будут выходить на поле с повязками "One Love", сообщает Daily Mail.

В таком случае футболист может получить желтую карточку еще до начала игры за нарушение норм экипировки.

Капитаны девяти европейских сборных, среди которых англичанин Харри Кейн, валлиец Гарет Бейл и немец Мануэль Нойер, планировали носить повязки "One Love" в поддержку инклюзивности и прав ЛГБТ-сообщества.

Как известно, в Катаре однополые отношения являются преступлением. Мужчинам грозит тюремный срок до трех лет и штраф, а для мусульман по законам шариата возможна смертная казнь.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

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