Гол в ворота Ганы позволил Криштиану Роналду записать на свой счет уникальное достижение чемпионатов мира.

В четверг, 24 ноября, в рамках первого тура чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, сборная Португалии противостояла национальной команде Ганы.

Поединок проходил в Дохе на стадионе "974".

На 65-й минуте счет открыл капитан и нападающий португальцев Криштиану Роналду. 37-летний форвард реализовал пенальти, заработанный им же.

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Через восемь минут Гана забила ответный мяч, его автором стал форвард Андре Айю.

Вперед португальцев снова на 78-й минуте вывел нападающий Жоау Феликс. Еще через две минуты вышедший на поле Рафаэл Леау увеличил преимущество Португалии. На 89-й минуте Гана сумела отыграть один мяч, его автором стал форвард Осман Букари.

Португалия - Гана - 3:2

Голы: Роналду, 65 пен, Фелиш, 78, Леау, 80 - Айю, 73, Букари, 89

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Данилу Перейра, Рубен Диаш, Геррейру, Отавио (Вильям Карвалью, 56), Бернарду Силва (Пальинья, 88), Рубен Невеш (Рафаэл Леау, 77), Бруну Фернандеш, Роналду (Гонсалу Рамуш, 88), Жоау Фелиш (Жоау Мариу, 88)

Гана: Ати-Зиджи, Сейду (Лэмпти, 66), Джику, Амарти, Салису, Баба, Парти, Кудус (Букари, 77), Абдул-Самед, Семеньо, Айю (Айю, 77), Уильямс

Предупреждения: Кудус (45), Айю (49), Сейду (57), Уильямс (90), Данилу Перейра (90)

Обзор матча:

Стоит отметить, что гол в ворота Ганы позволил Криштиану Роналду установить новый рекорд чемпионатов мира. Согласно данным Opta, 37-летний португалец стал первым футболистом в истории, который забивал хотя бы один гол на пяти разных чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Роналду стал единоличным обладателем данного рекорда - голами на четырех разных мундиалях отметились Лионель Месси, Пеле, Мирослав Клозе и Уве Зеелер.

Кроме того, 37-летний форвард - одновременно самый молодой и самый возрастной автор голов Португалии на чемпионатах мира. Подобным достижением отметились еще два игрока в истории: Ивица Олич (Хорватия) и Микаэль Лаудруп (Дания).

Первый гол за португальцев Роналду забил 12 июня 2004 года в матче группового этапа чемпионата Европы с командой Греции (1:2). На тот момент форварду было 19 лет и 128 дней. В игре с Ганой Роналду забил с пенальти в возрасте 37 лет и 292 дней.

Всего Криштиану принял участие в 10 крупных турнирах своей сборной подряд.

Добавим, что в группе H также выступают команды Уругвая и Южной Кореи. Свой матч первого тура они завершили вничью со счетом 0:0.

В следующем туре Португалия сыграет со сборной Уругвая, а Гана померяется силами с национальной командой Южной Кореи. Матчи запланированы на 28 ноября.

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