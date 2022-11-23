Футболисты сборной Испании отправили семь безответных голов в ворота Коста-Рики.

В среду, 23 ноября, в рамках первого тура группового турнира чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, сборная Испании встречалась с национальной командой Коста-Рики.

Поединок команд проходил на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе и завершился со счетом 7:0 в пользу европейской команды.

Спустя 11 минут после стартового свистка счет открыл нападающий команды Луиса Энрике Дани Ольмо. Спустя 10 минут Марко Асенсио укрепил преимущество испанцев. Ему ассистировал Жорди Альба. В скором времени Ферран Торрес довел счет до разгромного, реализовав пенальти.

Остальные голы футболисты сборной Испании забили во второй половине встречи. Отличились Ферран Торрес, Гави, Карлос Солер и Альваро Мората.

Испания - Коста-Рика - 7:0

Голы: Ольмо, 11, Асенсио, 21, Торрес, 31, 54, Гави, 74, Солер, 90, Мората, 90+2

Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта, Лапорт, Родри, Альба (Бальде, 64), Бускетс (Коке, 64), Педри (Солер, 57), Гави, Ольмо, Асенсио (Уильямс, 69), Ферран Торрес (Мората, 57)

Коста-Рика: Навас, Фуллер, Мартинес (Уостон, 46), Дуарте, Кальво, Овьедо (Матаррита, 82), Борхес (Агилера, 72), Техеда, Кэмпбелл, Контрерас (Самора, 61), Беннетте (Руис, 61)

Предупреждение: Кальво

Обзор матча:

Добавим, что сборная Испании в игре с Коста-Рикой установила рекорд чемпионатов мира по владению мячом.

Процент времени, когда испанцы владели мячом, составил 81,7%. Это лучший результат в истории чемпионатов мира. До этого рекорд принадлежал сборной Аргентины. В матче с Грецией на ЧМ-2010 аргентинцы владели мячом 80,3% игрового времени.

Отметим, что в другом матче этой группы сборная Японии нанесла сенсационное поражение Германии.

В следующем туре сборная Германии сыграет против Испании, а Коста-Рика померяется силами с Японией.

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