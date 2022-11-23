Победу сборной Франции принесли голы Рабьо, Жиру и Мбаппе.

В среду, 22 ноября, в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Франции противостояла национальной команде Австралии.

Игра прошла на стадионе "Эль-Джануб" и завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Дидье Дешама.

Через девять минут после начала матча первый гол забил нападающий австралийцев Крейг Гудвин, которому ассистировал Мэтью Леки. На 27-й минуте Адриен Рабьо восстановил равенство на табло, голевую передачу отдал вышедший на замену Тео Эрнандес. В скором времени Оливье Жиру вывел французов вперед, а Рабьо в этот раз выступил в роли ассистента. Во втором тайме Килиан Мбаппе укрепил преимущество команды Дидье Дешама. После этого Жиру оформил дубль.

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Франция - Австралия - 4:1

Голы: Рабьо, 27, Жиру, 32, 71, Мбаппе, 68 - Гудвин, 9

Франция: Льорис, Павар (Кунде, 88), Конате, Упамекано, Л. Эрнандес (Т. Эрнандес, 13), Гризманн, Чуамэни (Фофана, 76), Рабьо, Дембеле (Коман, 77), Жиру (Тюрам, 89) , Мбаппе

Австралия: Райан, Аткинсон (Дегенек, 85), Суттар, Роулз, Бегич, Макгри (Мобил, 73), Муй, Ирвин (Баккус, 84), Леки, Дюк (Каммингс, 56), Гудвин (Куол, 73)

Предупреждение: Дюк, Ирвин, Муй

Обзор матча:

Стоит отметить, что для 36-летнего Оливье Жиру голы в этом матче стали 50-м и 51-м за французскую сборную. Таким образом, он догнал Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

В то же время 36-летний игрок "Милана" стал самым возрастным бомбардиром в истории своей национальной команды.

Также добавим, что в игре против Австралии тяжелую травму получил защитник сборной Франции Лукас Эрнандес, из-за которой был заменен еще в первом тайме. Как сообщает пресс-служба сборной Франции, у 26-летнего футболиста разрыв крестообразной связки и на ЧМ-2022 он больше не сыграет.

"Лукас Эрнадес пострадал от разрыва передней крестообразной связки правого колена. Ему пришлось отказаться от участия в чемпионате мира. Вся команда желает ему скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Сборная Франции имеет кадровые проблемы из-за травм. На чемпионате мира не могут сыграть травмированные Карим Бензема, Поль Погба, Кристофер Нкунку, Преснель Кимпембе, Майк Меньян и Н'Голо Канте.

В группе D с Австралией и Францией играют также сборные Дании и Туниса. Их поединок в рамках первого тура завершился вничью 0:0.

Таким образом, после первого тура Франция лидирует в квартете с 3 очками. У Дании и Туниса по одному баллу, Австралия без набранных очков идет на последнем месте.

В следующем туре Франция сыграет против Дании, а Австралия померяется силами с Тунисом. Матчи запланированы на 26 ноября.

Напомним, Франция является действующим чемпионом мира. Также французы становились чемпионами в 1998 году. Австралийцы принимают участие в мундиале в шестой раз. Они выходили из группы в 2006-м.

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