Нулевая ничья Дании и Туниса стала первой на чемпионате мира в Катаре.

Во вторник, 22 ноября, в поединке первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу сборная Дании встречалась с национальной командой Туниса.

Встреча команд проходила на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в Эр-Райяне и завершилась вничью 0:0.

На 23-й минуте форвард тунисцев Иссам Жебали убежал к воротам соперника и сумел переиграть Каспера Шмейхеля, однако линейный арбитр зафиксировал офсайд. До перерыва африканская команда имела ещё несколько моментов для того, чтобы открыть счёт, однако сделать этого не сумела.

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Во второй половине встречи арбитр из-за офсайда не засчитал уже мяч датского форварда Андреаса Скова Ольсена. Итог - нулевая ничья.

Дания - Тунис - 0:0

Дания: Шмейхель, Андерсен, Кьер (Йенсен, 65), А. Кристенсен, Мехле, Р. Кристенсен, Дилейни (Дамсгорд, 45), Эриксен, Хейбьерг, Сков Ольсен (Линдстрем, 65)

Тунис: Дамен, Тальби, Мэриах, Бронн, Дрегер (Кешрида, 88), Скири, Лаидуни (Сасси, 88), Абди, Бен Слимани (Слити, 67), Мсакни (Межбри, 80), Жебали (Хенисси, 80)

Предупреждения: Кристенсен, Йенсен - Хеннисси

Обзор матча:

Стоит отметить, что в матче между сборными Дании и Туниса был зафиксирован рекорд чемпионатов мира по ударам после угловых, сообщает портал Opta.

Всего команды пробили по воротам 24 раза, при этом 15 ударов было нанесено после розыгрыша угловых, которых в матче было назначено 20. Статистика ведется с 1966 года.

Кроме того, эта нулевая ничья стала первой на чемпионате мира в Катаре.

В группе D также выступают сборные Франции и Австралии. Их очный матч состоится во вторник, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Дании сыграет против Франции, а Тунис померяется силами с Австралией. Матчи запланированы на 26 ноября.

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