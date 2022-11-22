Сборная Франции сыграет в стартовом туре ЧМ-2022 против Австралии.

Во вторник, 22 ноября, в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу национальная сборная Франции сыграет против команды Австралии.

Поединок пройдет на стадионе "Эль-Джануб" в городе Эль-Вакра.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира и их считают одними из главных фаворитов ЧМ-2022. После триумфа на ЧМ-2018 у французов были и взлеты, и падения: победа в Лиге наций 2020/2021, вылет с Евро-2020 на стадии 1/8 финала и провал в Лиге наций 2022/2023, где они едва не вылетели в Дивизион В.

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Французская сборная не досчиталась сразу нескольких ключевых футболистов: Поль Погба и Нголо Канте пропустят турнир в Катаре из-за травм, уже в расположении команды повреждения получили Преснель Кимпембе и Кристофер Нкунку, а также "вылетел" обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема.

Отсутствие этих игроков вряд-ли помешает французам обыграть Австралию в 1-м туре, однако защитить титул чемпионов команде Дешама будет непросто.

Франция и Австралия уже пересекались ранее на чемпионате мира. Четыре года назад они также встречались на групповом этапе, где Франция выиграла со счетом 2:1 благодаря пенальти Антуана Гризманна и автоголу Азиза Бехича.

Единственная победа Австралии над Францией датирована июнем 2001-го - тогда на Кубке конфедераций единственный мяч записал на свой счет Клейтон Зейн.

Франция - Австралия: прогноз

Сборная Франции является явным фаворитом в этом противостоянии.

Так, на победу Франции можно сделать ставку с коэффициентом 1,28, на ничейный результат - 6,20. Победа сборной Австралии оценивается коэффициентом 12,00.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2,45. Гол Франции оценивают в 1,08, а на то, что отличится сборная Австралии можно поставить с коэффициентом 2,21.

Букмекеры считают, что наиболее вероятным исходом матча будет победа сборной Франции со счетом 2:0. Коэффициент на такое событие - 5,50.

Франция - Австралия: трансляция

В Украине поединок действующих чемпионов мира против сборной Австралии в прямом эфире будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт, а также видеосервис MEGOGO.

Кроме того, трансляция поединка Франция - Австралия будет доступна на Киевстар ТВ.

Также будет доступна радиотрансляция игры в эфире Радио Проминь.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Добавим, что кроме Франции и Австралии, в группе D также выступают сборные Дании и Туниса.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

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