Место проведения поединка пока не определено.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о ходе переговоров по поединку против Тайсона Фьюри.

"Кажется, контракт на бой согласован, но у нас еще нет готового документа. Да, мы на пути к бою Усик - Фьюри", - сказал Красюк для Sky Sports.

Недавно Тайсон Фьюри высказался о бое с украинским боксером.

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Усик - Фьюри: что известно о бое за титул абсолютного чемпиона мира

Александр Усик вызвал на бой Тайсона Фьюри после победы в реванше над Энтони Джошуа в августе 2022 года.

"Цыганский король" был не прочь сразиться с Усиком в этом году, но крымчанин заявил, что вернется в ринг лишь в 2023 году. Тогда Фьюри начал вызывать на поединок Джошуа, Чарра, Чисору, но согласие дал лишь последний. Дерек 3 декабря вышел в ринг против Фьюри и был нокаутированным в 10-м раунде.

Фьюри позже успокоил фанатов бокса и сообщил, что он нацелен провести поединок с Усиком в начале следующего года.

Букмекеры выбрали фаворитом противостояния британца. Усик отмечал, что бой может пройти в марте в Саудовской Аравии.

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