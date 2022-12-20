Тайсон Фьюри не сомневается в своей победе в потенциальном бою с Усиком.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнениями о потенциальном бое за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем поясов WBA Super, IBF, WBO и IBO Александром Усиком.

"Цыганский король" уверен, что бой с украинским боксером не станет большой проблемой для него.

"Я не думаю, что бой с Усиком тяжелый. Я не думаю, что он так сложен, как против старого Дел-Боя (Дерек Чисора). Он не выдержит ударов, которые выдержал Дерек. Когда я смотрю на его поединок с Дереком, люди хотят признавать это или нет, он был равным.

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Может быть, это было 55/45, но неубедительно. Не так, что он не выиграл ни одного раунда, как было против меня. Еще не родился человек, который может победить меня, и я докажу это любому. Я доказывал это снова и снова, я здесь сам по себе. Я много раз видел таких, как Усик, меньших, которые поднимаются для боя против чемпиона мира в тяжелом весе, и их бьют в 99% случаев", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Напомним, что Тайсон Фьюри провел бой против Дерека Чисоры 3 декабря этого года. "Цыганский король" одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Александр Усик, в свою очередь, победил Дерека Чисору единогласным решением судей в октябре 2020 года.

Добавим, что контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри все еще не подписан. Бой должен состояться в следующем году.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой Усик - Фьюри может состояться в феврале или марте 2023 года. Эту информацию также подтвердил представитель команды украинского боксера Эгис Климас.

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