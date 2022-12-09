Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится в начале следующего года.

Менеджер Эгис Климас, который представляет интересы украинского боксера Александра Усика, заявил, что переговоры по поводу организации боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с британцем Тайсоном Фьюри близятся к завершению.

По словам менеджера, бой должен состояться не позже 4 марта и с большой долей вероятности пройдет в Саудовской Аравии.

"Мы вели переговоры еще до боя Фьюри с Чисорой, поэтому посетили поединок. Так что я и до этого общался с Queensbury Promotions, а этим утром мы поговорили с Top Rank по видеосвязи. Все мы нашли общий язык и почти договорились, осталось обсудить не так много. Два лучших супертяжеловеса на сегодня в поединке за звание абсолютного чемпиона мира - это то, что нужно фанатам.

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Наиболее вероятно, что бой состоится не позже 4 марта и, по всей видимости, на Ближнем Востоке. Но во время сегодняшнего разговора я услышал про другие варианты - возможно, Лондон или Катар. Но, вероятнее всего, мы нацелены на Саудовскую Аравию, поскольку они очень заинтересованы в этом поединке. Саудовская Аравия любит Усика", - приводит слова Климаса talkSPORT.

Напомним, 3 декабря Тайсон Фьюри провел бой против Дерека Чисоры, в котором одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

После боя "Цыганский король" вызвал Усика на бой, грубо оскорбив при этом украинца. Александр подошел к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

Добавим, что Тайсон Фьюри одержал на профи-ринге 33 победы (24 - нокаутом), еще один его поединок завершился вничью. "Цыганский король" владеет титулом WBC в супертяжелом весе.

В активе Александра Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках на профессиональном ринге. Украинец владеет поясами WBA, WBO, IBF и IBO, которые он отобрал у британца Энтони Джошуа.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик победил в реванше Джошуа и защитил свои титулы, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

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