Александр Усик посетил бой Тайсона Фьюри против Дерека Чисоры.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и обладатель поясов WBA Super, WBO, IBO и IBF Александр Усик провели первую дуэль взглядов.

Накануне в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном поединке вечера Тайсон Фьюри одержал победу над Дереком Чисорой техническим нокаутом в 10-м раунде.

Сразу после поединка Фьюри вызвал на бой Усика, однако отметил, что если этот поединок сорвется, то он готов провести бой с Джо Джойсом.

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"Где этот кролик? Усик, ты следующий. 95-килограммовый маленький карлик. Я уже разобрался с одним украинцем, Кличко. Теперь возьмемся за тебя, маленький, уродливый человечек с промежутком в зубах", - сказал Фьюри.

Усик же не стал ничего отвечать Фьюри, а просто пристально смотрел ему в глаза.

В этот момент в ринг поднялся британский супертяж Джо Джойс и вмешался в монолог Фьюри.

"Большой Джо Джойс здесь. Ты воин. Если этот кролик не хочет драться, то это сделаем мы с тобой на "Уэмбли", брат", - заявил "Цыганский король".

Напомним, ранее Усик заявил, что готов драться только с Тайсоном Фьюри. Украинец также озвучил наиболее вероятную дату и место объединительного поединка за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса.

Добавим, что победа над Чисорой стала 33-й (24 - нокаутом) в карьере Фьюри, еще один его бой был завершен вничью.

Дерек Чисора потерпел 13-е поражение в 45 поединках в профессиональной боксерской карьере.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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