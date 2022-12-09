Главы Top Rank рассказал, как продвигаются переговоры по организации боя Фьюри - Усик.

Промоутер Боб Арум, который представляет интересы британского боксера Тайсона Фьюри, назвал имя самого опасного противника для своего клиента.

По мнению главы Top Rank, больше всего шансов победить "Цыганского короля" имеет обладатель поясов WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик.

"Поединок с Чисорой был достаточно односторонним, но сейчас очень трудно представить супертяжеловеса, который способен соперничать с Фьюри. Я думаю, что среди них всех самые лучшие шансы у Александра Усика.

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Усик - мой очень хороший друг. Я не его промоутер, но у нас всегда были дружеские отношения. Он лучший друг Ломаченко, поэтому я очень хорошо его знаю. Я думаю, что Усик способен дать Тайсону Фьюри очень хороший бой, потому что он очень храбрый и потрясающий боксер", - приводит слова Арума FightHype.

Также Боб Арум рассказал, как продвигаются переговоры по организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

"Я думаю, что оба бойца хотят сразиться, и это большой шаг в правильном направлении. Мы выслушиваем предложения по всему миру. Надеюсь, что на следующей неделе мы анонсируем бой. Поединок может состояться на Ближнем Востоке или на "Уэмбли" перед глазами 95 тысяч человек. В настоящее время британские болельщики поддерживают бокс так, как больше нигде в мире. Мы собрали 65 тысяч фанатов на бою Фьюри - Чисора, и это был аншлаг. Нам разрешили впустить на стадион всего 60 тысяч человек", - сказал Арум.

Ожидается, что бой за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе состоится в феврале или марте 2023 года.

Усик - Фьюри: перед боем

Тайсон Фьюри одержал на профи-ринге 33 победы (24 - нокаутом), еще один его поединок завершился вничью.

В последнем бою "Цыганский король" победил техническим нокаутом в 10-м раунде Дерека Чисору.

После победы над Чисорой Тайсон вызвал Усика на бой, грубо оскорбив при этом украинца. Александр подошел к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик победил в реванше Джошуа и защитил свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

В активе Александра Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе.

До перехода в супертяжелый дивизион, Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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