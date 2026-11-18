Перед сборной по-прежнему стоит задача выйти на Евро-2028, подчеркнул Шевченко.

Новому составу тренерского штаба во главе с Андреа Мальдерой не удалось выполнить ключевую задачу в этом розыгрыше Лиги Наций. Об этом заявил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, передает пресс-служба УАФ.

"К сожалению, команде не удалось выполнить турнирную задачу в Лиге наций. Объективно говоря, наша сборная сейчас находится именно в том дивизионе, которого заслуживает. Перед тренерским штабом и футболистами по-прежнему стоит задача выйти на Евро", – сказал Шевченко.

В то же время глава УАФ отметил и положительные моменты в этом розыгрыше Лиги Наций: "Андреа Мальдера и его штаб приобрели немало опыта в непростых кадровых условиях и в то же время дали возможность новым игрокам дебютировать за сборную Украины. Это важно для построения команды".

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Новости футбола – сборная в Лиге Наций

Напомним, 17 ноября сборная Украины сыграла заключительный матч Лиги Наций, в котором обыграла национальную команду Грузии со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече уже на первой минуте забил Данило Сикан. Благодаря этой победе команда Мальдеры смогла сохранить место в дивизионе В, заняв третье место. Впрочем, ключевую задачу – выход на Чемпионат Европы 2026 через Лигу Наций – сборная Украины не выполнила.

По итогам этого розыгрыша главный тренер команды заявил, что оценивает самоотдачу футболистов на 10 баллов, а результат – на 6,5. Он также отметил, что за это время его команда добилась значительного прогресса и что первый турнир был важен для него с точки зрения знакомства с командой.

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