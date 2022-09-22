Александр Усик также назвал боксеров, с которым планирует подраться.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился своими планами на будущее.

Украинский боксер рассказал о том, что ему осталось провести три боя на на профи-ринге.

"После реванша с Джошуа еще максимум три поединка я могу быть пиковым, три подготовки.

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Какие бои? С Фьюри, с Канело, на НСК "Олимпийский" – и до свидания. Сауль же хотел боксировать, но это фрико-бой будет, чисто бабок заработать", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Ранее УНИАН сообщал, что абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес назвал Александра Усика лучшим боксером планеты.

Ситуация в супертяжелом весе после победы Усика над Джошуа

Украинец Александр Усик в августе 2022 года одержал победу над британским боксером Энтони Джошуа раздельным решением судей, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

После победы в реванше над Энтони, Усик вызвал на бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри. Циганский король принял вызов украинца, однако команды боксеров не смогли договориться о дате боя.

Позже Тайсон Фьюри заявил о желании провести бой с Энтони Джошуа и команда Эй Джея приняла вызов Цыганского короля. Ожидается, что бой пройдет в декабре этого года.

Представитель Усика в свою очередь заявил, что следующим соперником украинца может стать американец Деонтей Уайлдер.

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