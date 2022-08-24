Британец готов выйти в ринг против Усика, но только за большие деньги.

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри назвал условия, при которых он готов провести поединок за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Скандальный британец готов драться с украинским боксером, но только если ему заплатят рекордный в истории бокса гонорар.

"Всем, кто хочет подраться, я даю семь дней до 1 сентября, чтобы собрать деньги. Если нет, очень спасибо, это было здорово, но я на пенсии.

Наибольший в мире бой должен пройти за самые большие в мире деньги. Если я поставлю все на бой против неизвестного иностранца, лучше дать мне полумиллиарда долларов.

Если нет, то удерживайте этого маленького лоха. Если бы это был Джошуа, то я бился бы бесплатно, но нет", – сказал Фьюри в своем Инстаграме.

Напомним, в ночь на 21 августа Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец успешно защитил пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и забрал вакантный титул The Ring.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC. Позже Фьюри объявил о завершении карьеры. Президент WBC заявил, что у Фьюри есть время до 26 августа, чтобы в письменном виде подтвердить, что он уходит из бокса.

После победы в реванше с Джошуа, Усик бросил вызов Фьюри и Тайсон принял этот вызов.

Ранее в британской прессе появилось сообщение, что бой Усик - Фьюри состоится в Саудовской Аравии 17 декабря. Однако промоутер Александр Красюк, представляющий Усика, опроверг эту информацию, но при этом отметил, что переговоры об организации поединка ведутся.

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