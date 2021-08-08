8 августа на Олимпиаде-2020 было разыграно 13 комплектов медалей.
Сборная Украины завоевала серебро в велоспорте усилиями Елены Стариковой. В медальном зачете Украина финишировала на 44-й позиции.
Итоги выступления украинских спортсменов 8 августа
Художественная гимнастика
В командном многоборье по художественной гимнастике сборная Украины заняла итоговое седьмое место. Мариола Боднарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк, Мария Высочанская - таков был состав нашей сборной. Золотые медали выиграли гимнастки из Болгарии, серебро оказалось в руках представительниц ОКР, а бронзовые награды завоевали итальянки.
Легкая атлетика, марафон, 40 км
Украинцы Богдан-Иван Городиский, Николай Нижник и Александр Ситковский не смогли финишировать в марафоне - они сошли с дистанции.
Золотая медаль в марафонском забеге досталась кенийцу Элиуду Кипчоге, который пробежал дистанцию за 2:08:38. Второе место занял представитель Нидерландов Абди Нагейе (2:09:58), а третьим финишировал Башир Абди (2:10:00).
Велотрек, женский спринт
Елена Старикова, которая сенсационно выбила на стадии 1/4 финала немку, смогла доехать до серебряной медали. 25-летняя украинка в финале уступила представительнице Канады и осталась с серебром.
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Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляли 157 спортсменов.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Украина завоевала в Токио 12 бронзовых медалей. Их выиграли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров), теннисистка Элина Свитолина, Алла Черкасова и Ирина Коляденко (обе - в вольной борьбе), Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте в артистическом плавании), Людмила Лузан (в гребле), каратист Станислав Горуна, украинская сборная в артистическом плавании, а также Ярослава Магучих в прыжках в высоту.
В активе Украины 6 серебряных наград. 1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером. Каратистка Анжелика Терлюга также завоевала серебро. 7 августа серебряные награды выиграли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (в каноэ-двойке) и боксер Александр Хижняк. 8 августа последнюю серебряную медаль Украине принесла велосипедистка Елена Старикова.
Золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.