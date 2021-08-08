В последний день Олимпиады копилка Украины пополнилась шестой серебряной наградой.

8 августа на Олимпиаде-2020 было разыграно 13 комплектов медалей.

Сборная Украины завоевала серебро в велоспорте усилиями Елены Стариковой. В медальном зачете Украина финишировала на 44-й позиции.

Итоги выступления украинских спортсменов 8 августа

Художественная гимнастика

В командном многоборье по художественной гимнастике сборная Украины заняла итоговое седьмое место. Мариола Боднарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк, Мария Высочанская - таков был состав нашей сборной. Золотые медали выиграли гимнастки из Болгарии, серебро оказалось в руках представительниц ОКР, а бронзовые награды завоевали итальянки.

Легкая атлетика, марафон, 40 км

Украинцы Богдан-Иван Городиский, Николай Нижник и Александр Ситковский не смогли финишировать в марафоне - они сошли с дистанции.

Золотая медаль в марафонском забеге досталась кенийцу Элиуду Кипчоге, который пробежал дистанцию за 2:08:38. Второе место занял представитель Нидерландов Абди Нагейе (2:09:58), а третьим финишировал Башир Абди (2:10:00).

Велотрек, женский спринт

Елена Старикова, которая сенсационно выбила на стадии 1/4 финала немку, смогла доехать до серебряной медали. 25-летняя украинка в финале уступила представительнице Канады и осталась с серебром.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Артем Будрин