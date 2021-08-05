Анжелика Терлюга принесла Украине третье серебро в Токио.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио.

Терлюга, которая выступает в весе 55 кг, преодолела квалификацию, заняв первое место в своей подгруппе.

Украинка победила Садву Сайед из Египта (1:0), свела вничью бои с Молдир Жангбырбай из Казахстана (4:4) и австрийкой Беттиной Планк (0:0), а в решающем поединке за выход в полуфинал победила японку Мийо Мияхару (4:0). Благодаря выходу из группы Терлюга уже гарантировала себе как минимум бронзу.

В полуфинале Терлюга встречалась с представительницей Тайбэя Вэнь Цзы-Юнь.

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Украинка побеждала со счетом 4:1, но за секунду до завершения поединка ее соперница нанесла результативный удар, который после видеоповтора был оценен в три балла. Поединок завершился со счетом 4:4, но при ничейном счете все четыре судьи отдали путевку в финал украинке.

Соперницей Терлюги по финалу стала Ивет Горанова из Болгарии. Украинка, к сожалению, проиграла со счетом 1:5.

Это третья серебряная медаль для Украины на Олимпиаде-2020 и тринадцатая в общем.

Анжелика Терлюга: что известно о спортсменке

29-летняя Терлюга - заслуженный мастер спорта Украины по карате.

Терлюга - трехкратная чемпионка Европы в личном кумитэ (2017, 2018 и 2019). Также в ее активе серебро и две бронзы ЧЕ и серебро на Европейских играх.

Терлюга первой в истории украинского карате завоевала олимпийскую лицензию.

Перед Олимпиадой украинка занимала первое место в мировом рейтинге в весе до 55 кг.

Автор: Антон Дударь