Елена Старикова попала на пьедестал почета и завоевала для Украины шестую серебряную награду.

Елена Старикова дошла до финала Олимпийских игр в велотреке в дисциплине спринт. К сожалению, 25-летняя велосипедистка из Украины в решающем заезде уступила спортсменке из Канады и осталась с серебром.

Представительница Канады Келси Митчелл стала олимпийской чемпионкой, а третье место заняла Лэй Вайси из Гонконга.

Отметим, что ранее на Олимпиаде в Токио Старикова заняла четвертое место в дисциплине кейрин.

Напомним, что на стадии 1/4 финала Старикова неожиданно одолела главного фаворита соревнований в велотреке.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Артем Будрин