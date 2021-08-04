Парвиз Насибов в финале проиграл со счетом 9:1 иранскому спортсмену.

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов в финале Олимпийских игр проиграл представителю Ирана Мохаммаду Резе Гераи, который является чемпионом Азиатских игр 2019-го. Это вторая серебряная медаль Украины в Токио.

Напомним, что в полуфинале украинец в драматическом поединке одолел представителя Египта Ахмеда Эль-Сайеда.

Насибов, выступающий в весе до 67 кг, на пути к финалу убрал Фредрика Бьеррехуса из Дании (5:1), а также вице-чемпиона мира, представителя ОКР Артема Суркова (украинец победил в результате последнего активного действия в схватке).

Отметим, что шанс завоевать золотую медаль в греко-римской борьбе имеет Жан Беленюк.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже пять бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров.

Автор: Артем Будрин