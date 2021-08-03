Парвиз Насибов проигрывал со счетом 0:6, но сумел переломить ход встречи.

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов вышел в финал Олимпийских игр.

Насибов, выступающий в весе до 67 кг, на пути к полуфиналу победил Фредрика Бьеррехуса из Дании (5:1), а также вице-чемпиона мира, представителя ОКР Артема Суркова (украинец победил за счет последнего активного действия в схватке).

В полуфинале украинец встречался с представителем Египта Ахмедом Эль-Саедом.

Украинец проигрывал со счетом 0:6, ему не засчитали 3 очка, и судейство было неоднозначным. Но Насибов проявил характер и победил.

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Сперва украинец набрал 4 очка, а на последних секундах дожал египтянина и вырвал победу со счетом 7:6.

Таким образом, Насибов гарантировал себе золотую или серебряную медаль Олимпиады. Финал состоится 4 августа.

Насибов стал первым украинским финалистом в борьбе на Олимпиаде в Токио.

После выхода в финал Насибов не сдержал слез. "Не могу сдержать свои эмоции. Я люблю свою страну, это все для Украины", - сказал спортсмен.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже пять бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров.

Автор: Антон Дударь