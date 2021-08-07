Александр Хижняк в финальном поединке уступил бразильцу - рефери остановил бой.

Украинский боксер Александр Хижняк стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

Хижняк, выступающий в весовой категории 75 кг, в финале олимпийского турнира встретился с бразильцем Эбертом да Консейаном Соузой.

Хижняк доминировал в поединке, уверенно выиграл первый и второй раунды, но в итоге досрочно проиграл в третьем.

Вместо того, чтобы спокойно доводить бой до победы, украинец пошел в размен и пропустил удар навстречу, после которого оказался на канвасе. Хижняк быстро поднялся, но его заметно пошатывало. И хотя украинец показал, что готов продолжать бой, рефери остановил поединок.

Ранее на стадии 1/8 финала Хижняк единогласным решением судей победил Юито Мориваки, а в четвертьфинале одолел Эури Седено Мартинеса из Доминиканской Республики (4:1). В полуфинале украинец встречался с представителем Филиппин, серебряным призером ЧМ-2019 Эумиром Марсьяле и победил раздельным решением судей (3:2).

Хижняк принес Украине пятую серебряную медаль в Токио и 16-ю в общем.

Это единственная медаль для Украины в боксе на этих Олимпийских играх.

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Александр Хижняк: достижения

Хижняк становился чемпионом мира в 2017 году. На том турнире он был признан лучшим боксером чемпионата.

Также в его активе победа на чемпионате Европы-2017, бронза на ЧЕ-2015 и победа на Европейских играх-2019.

Олимпийские игры в Токио - первая Олимпиада в карьере 26-летнего украинца.

Автор: Антон Дударь