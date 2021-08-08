По окончательному месту в общем зачете Олимпиады-2020 Украина расположилась на 44-й позиции.
Этот результат является худшим за все времена независимости Украины. Впервые в истории Олимпийских игр представители Украины не смогли добыть более одной золотой награды. Предыдущий антирекорд был установлен на прошлой Олимпиаде в Бразилии - на Играх в Рио украинцы выиграли две золотые медали.
Но если рассматривать только общее количество выигранных наград без учета сорта медалей, то результат украинцев замечательный. С 19 наград (одна золотая, шесть серебряных и двенадцать бронзовых) наша команда заняла 16-ю позицию между Южной Кореей и Испанией.
Заметим, что лучший результат по количеству золотых медалей украинские олимпийцы показали на дебютных Играх времен независимости в Атланте-1996. Тогда аж 9 золотых наград оказалось в копилке Украины.
Общий медальный зачет Токио-2020
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Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляли 157 спортсменов.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Украина завоевала в Токио 12 бронзовых медалей. Их выиграли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров), теннисистка Элина Свитолина, Алла Черкасова и Ирина Коляденко (обе - в вольной борьбе), Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте в артистическом плавании), Людмила Лузан (в гребле), каратист Станислав Горуна, украинская сборная в артистическом плавании, а также Ярослава Магучих в прыжках в высоту.
В активе Украины 6 серебряных наград. 1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером. Каратистка Анжелика Терлюга также завоевала серебро. 7 августа серебряные награды выиграли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (в каноэ-двойке) и боксер Александр Хижняк. 8 августа последнюю серебряную медаль Украине принесла велосипедистка Елена Старикова.
Золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.