Украина финишировала на 44-м месте в итоговой таблице.

По окончательному месту в общем зачете Олимпиады-2020 Украина расположилась на 44-й позиции.

Этот результат является худшим за все времена независимости Украины. Впервые в истории Олимпийских игр представители Украины не смогли добыть более одной золотой награды. Предыдущий антирекорд был установлен на прошлой Олимпиаде в Бразилии - на Играх в Рио украинцы выиграли две золотые медали.

Но если рассматривать только общее количество выигранных наград без учета сорта медалей, то результат украинцев замечательный. С 19 наград (одна золотая, шесть серебряных и двенадцать бронзовых) наша команда заняла 16-ю позицию между Южной Кореей и Испанией.

Заметим, что лучший результат по количеству золотых медалей украинские олимпийцы показали на дебютных Играх времен независимости в Атланте-1996. Тогда аж 9 золотых наград оказалось в копилке Украины.

Общий медальный зачет Токио-2020

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Артем Будрин